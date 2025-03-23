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Нюджент-Хопкинс сделал хет-трик в НХЛ впервые с 2019 года. «Эдмонтон» без Макдэвида и Драйзайтля обыграл «Сиэтл» (5:4)

Форвард «Эдмонтона» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Сиэтла» (5:4) и был признан первой звездой.

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