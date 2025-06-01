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Келлог, "разрывающий пасть" НАТО

Келлог, "разрывающий пасть" НАТО

Восьмидесятиоднолетний Джозеф Кит Келлог-младший – генерал-лейтенант (три звезды) армии США в отставке, специальный посланник президента США по Украине внезапно заявил, что США понимают озабоченность России расширением НАТО и готовы отказаться от дальнейшего продвижения альянса на Восток.

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