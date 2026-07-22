«Поцелована и отпущена»: астраханка поймала в местном водоеме розовое чудо

Необычный улов попался на удочку местной жительницы, когда она рыбачила на реке Кизань. Своим «чудом» женщина поделилась в паблике «Астраханская рыбалка и охота»: на поплавок она поймала розовую густеру более известную в народе как тарашка: «Сегодня на поплавок на Кизани поймала вот такого цвета густерку».