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Пункт-А

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«Поцелована и отпущена»: астраханка поймала в местном водоеме розовое чудо

«Поцелована и отпущена»: астраханка поймала в местном водоеме розовое чудо

Необычный улов попался на удочку местной жительницы, когда она рыбачила на реке Кизань. Своим «чудом» женщина поделилась в паблике «Астраханская рыбалка и охота»: на поплавок она поймала розовую густеру более известную в народе как тарашка: «Сегодня на поплавок на Кизани поймала вот такого цвета густерку».

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