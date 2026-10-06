Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на юге Камчатки

На юге Камчатки в районе Жупанова во вторник вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. На борту находились три человека, которые не пострадали.
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