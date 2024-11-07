Путин назвал открытие Олимпиады оскорблением для миллионов христиан

Оскорбительными для миллионов христиан являются показанные на открытии Олимпиады-2024 в Париже сцены, заявил президент России Владимир Путин 7 ноября на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
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