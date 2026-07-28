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Царьград

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Юрий Стоянов рассказал об опыте съемок с Федором Добронравовым

Юрий Стоянов рассказал об опыте съемок с Федором Добронравовым

Юрий Стоянов делится впечатлениями о съемках фильма "На деревню дедушке 2" с Федором Добронравовым. Артист рассказал о нестандартном распределении ролей и успехе картины среди зрителей, подчеркивая важность семейных ценностей.

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