Юрий Стоянов рассказал об опыте съемок с Федором Добронравовым

Юрий Стоянов делится впечатлениями о съемках фильма "На деревню дедушке 2" с Федором Добронравовым. Артист рассказал о нестандартном распределении ролей и успехе картины среди зрителей, подчеркивая важность семейных ценностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии