Тарасова раскритиковала платье Усовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала платье фигуристки Полины Усовой, в котором спортсменка выступила с произвольным танцем на чемпионате России-2024 в Челябинске, сообщает Чемпионат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии