Лечение вакциной от колоректального рака планируется включить в ОМС

Лечение российской мРНК-вакциной «Онкорна» от колоректального рака планируют включить в перечень медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств ОМС, с 2027 года.
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