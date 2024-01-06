БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Реалии укроглубинки. Чем живут и как выживают бердичевцы

Реалии укроглубинки. Чем живут и как выживают бердичевцы

Валерий Пайков.   Сегодня мы продолжаем рассказ о реалиях украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровской шайкой, чтобы успешно организовать там государственное строительство.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;...А еще думаю, что новые людоедские законы типа мобилизационного очень подтолкнут процесс прозрения «титульной нации»....&quot;  ©   - та ни! Рагулью это не поможет!...
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