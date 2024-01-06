Валерий Пайков. Сегодня мы продолжаем рассказ о реалиях украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровской шайкой, чтобы успешно организовать там государственное строительство.
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