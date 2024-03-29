Полезные советы для всей семьи

Глажка, безусловно, является рутинной работой, которую многие из нас не любят и делают через силу. Тем не менее существует несколько способов, благодаря которым можно сохранить вещи в надлежащем виде не только при хранении, а и при стирке.
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