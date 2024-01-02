Москвичей предупредили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро

Москвичей предупредили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метрополитена с 3 по 8 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, информацию опубликовали на сайте столичной мэрии.