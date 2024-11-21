Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Саперы обезвредили сброшенную «Бабой Ягой» мину ВСУ в Курской области

Саперы обезвредили сброшенную «Бабой Ягой» мину ВСУ в Курской области

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии обезвредили мину, которую украинские боевики сбросили с тяжелого гексакоптера «Баба Яга» на проселочную дорогу в Глушковском районе Курской области.

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