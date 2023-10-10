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Капитан из Кёпеника — как сапожник ограбил ратушу и рассмешил кайзера Вильгельма

Капитан из Кёпеника — как сапожник ограбил ратушу и рассмешил кайзера Вильгельма

Узнав историю капитана из Кёпеника, кайзер Вильгельм хохотал до слез. Он лично помиловал человека, совершившего самое смешное преступление на его памяти, оставив собственноручно в его досье ремарку «гениальный малый».

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