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Минстрой стал главным «должником» по реализации нацпроектов в Забайкалье

Минстрой стал главным «должником» по реализации нацпроектов в Забайкалье

Нацпроекты в Забайкалье не были реализованы в полном объеме за прошлый год. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗРТК со ссылкой на доклад вице-премьера краевого правительства Андрея Кефера в ходе оперативного совещания.

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