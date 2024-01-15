Минстрой стал главным «должником» по реализации нацпроектов в Забайкалье

Нацпроекты в Забайкалье не были реализованы в полном объеме за прошлый год. Об этом сообщается в Telegram-канале ЗРТК со ссылкой на доклад вице-премьера краевого правительства Андрея Кефера в ходе оперативного совещания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии