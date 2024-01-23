Россияне потратили на покупку новых авто в декабре рекордную сумму

В декабре 2023 года траты россиян на покупку новых автомобилей составили 384,7 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю наблюдений, сообщает ТАСС 23 января со ссылкой на исследование «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат».