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Россияне потратили на покупку новых авто в декабре рекордную сумму

Россияне потратили на покупку новых авто в декабре рекордную сумму

В декабре 2023 года траты россиян на покупку новых автомобилей составили 384,7 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю наблюдений, сообщает ТАСС 23 января со ссылкой на исследование «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат».

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