Айфоны, энергетики, личные записки и маски от коронавируса: что хранится в музее курганской облдумы

Айфоны, депутатские «корочки», повязки дружинников и даже банка энергетика — в здании Курганской областной Думы работает музей, в котором под стеклом хранятся не только документы и редкие фотографии столетней давности, но и другие вещи, ставшие свидетелями новой законотворческой эпохи.