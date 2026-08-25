Средняя пенсия в России выросла на 7,6%

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров вырос на 7,6% за год, достигнув 25 834 рублей.По данным Социального фонда России, по состоянию на 1 июля 2026 года средний размер выплаты неработающим пенсионерам составил 25 834 рубля.