Будущее любимого места отдыха шелтозерцев решается в суде

Горбачев уверен, что с его приездом в Карелию землю стали продавать по-другому Текст, фото: Антонина Кябелева Многие жители Шелтозера, которые в прошлом году активно противостояли планам вырубки соснового бора на берегу Онежского озера, уверены, что им удалось отстоять традиционное место отдыха ….