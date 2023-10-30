Ермак удалил пост с рекомендацией прочесть статью Time с критикой власти Украины

Global Look Press/Eric Lalmand/Belga News Agency Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 30 октября порекомендовал всем прочесть статью издания Time с Зеленским, видимо, не ознакомившись перед этим с материалом.
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