В праздничном календаре нашей страны появилась новая памятная дата – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российск

В праздничном календаре нашей страны появилась новая памятная дата – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.
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