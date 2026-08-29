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Курские новости

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Жителей Курской, Белгородской и Брянской областей освободили от пени за газ

Жителей Курской, Белгородской и Брянской областей освободили от пени за газ

Жители Курской, Белгородской и Брянской областей освобождены от пени за просрочку платежей за газ и риска отключения.

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