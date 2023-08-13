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Президент GOATS Гуди заявил, что братья Глебы остаются в команде. Ранее DMedia объявила, что Александр Глеб в их заявке на Медиалигу

«У нас остаются Слава и Александр Глебы, что очень важно. Они не в белорусской команде, они остались с «Козлами», потому что они с детства за «Козлов».

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