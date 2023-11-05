Медведева рассказала о своей роли в шоу «Кармен» Авербуха

Фигуристка не видит сходств со своей героиней. Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, что не видит сходств со своей героиней в шоу «Кармен» Ильи Авербуха.
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