Балет «Игрок» севастопольского театра с триумфом показали в Новосибирске

Зрители встретили спектакль аншлагом.Сегодня в Новосибирске на сцене НОВАТа состоялась мировая премьера балета «Игрок» Севастопольского государственного театра оперы и балета.
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