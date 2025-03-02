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Казахстан выразил озабоченность предложением запрета мигрантам в России

Казахстан выразил озабоченность предложением запрета мигрантам в России

Посол Казахстана в России Даурен Абаев беспокоится о предложенном запрете на ввоз мигрантами семей. Этот шаг может повлиять на исторически сложившиеся связи и экономическое сотрудничество между странами, включая Евразийский экономический союз.

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