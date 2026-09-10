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TRENDYMEN

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В Японии отдают бесплатно дом 1930 года постройки с 2 гектарами леса. Как его получить

В Японии отдают бесплатно дом 1930 года постройки с 2 гектарами леса. Как его получить

В японском городе Ябу (префектура Хего на острове Хонсю) выставлена на продажу традиционная усадьба по символической цене в 0 иен.

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Новый комментарий от пользователя
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oleg shatkov

А еще претендуют на Курильские острова. Россияне скупайте японскую недвижимость! Выгонять надо япошек и амеров из страны восходящео солнца. Будем жить спокойней.