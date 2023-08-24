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Чемпионат мира по летнему биатлону. Брурссон, Давидова, Харватова, Йислова, Джима пробегут суперспринт

Чемпионат мира по летнему биатлону Брезно-Осрблье, Словакия Женщины Суперспринт Начало квалификации – 11.

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