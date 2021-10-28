smi.media

172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Severyanin
    А при чём здесь флаг Северной Кореи?Корея экстрадиров...
  • Сергей Рузманов
    Подлечите его столыпинским галстукомСаакашвили переду...
  • Ural Karahanow
    Модераторы тут есть? Кто деревеские каляки тут публикует? Идите нахуй с своим рогулизмом!Олег Собчук запро...

АК «Якутия» заплатит 13,8 млн рублей за анализ своего финансового состояния

Авиакомпания «Якутия» заказала анализ своего финансового состояния. Исполнителем контракта выбрана компания АО «КПМГ», за услуги ей заплатят 13,8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации с сайта государственных закупок.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх