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«МЮ» уверен, что продлит контракт с Гарначо. Летом 18-летний хавбек может стать свободным агентом

Руководство «Манчестер Юнайтед» уверено, что вскоре продлит контракт с Алехандро Гарначо. Манкунианцы сделали предложение 18-летнему хавбеку еще в июне, переговоры продолжаются, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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