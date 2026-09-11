Минпросвещения запустило линию психологической помощи «Школа доверия»

Министерство просвещения России открыло единую линию психологической помощи «Школа доверия». Обратиться по ней в круглосуточном режиме смогут школьники, родители и учителя, сообщила пресс-служба ведомства.
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