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Минпросвещения запустило линию психологической помощи «Школа доверия»

Минпросвещения запустило линию психологической помощи «Школа доверия»

Министерство просвещения России открыло единую линию психологической помощи «Школа доверия». Обратиться по ней в круглосуточном режиме смогут школьники, родители и учителя, сообщила пресс-служба ведомства.

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