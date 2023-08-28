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Дзюба после 1:0 с «Сочи»: «Трудовая игра на безобразном поле. Три очка очень важные и не пахнут»

Дзюба после 1:0 с «Сочи»: «Трудовая игра на безобразном поле. Три очка очень важные и не пахнут»

«Локомотив» в 6-м туре Мир РПЛ обыграл «Сочи» (1:0) благодаря голу Максима Глушенкова с передачи Дзюбы.

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