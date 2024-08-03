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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Слава богу, Чалова отпустили, он как-то тормозил. Его уход не потеря. У ЦСКА одна из сильнейших команд, будет бороться за 1-2-е места». Пономарев об армейцах

«Судя по последним матчам, по составу, который сейчас есть у армейцев – а я считаю команду одной из сильнейших в лиге, – ЦСКА будет бороться за первое, второе места.

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