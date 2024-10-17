Релокант, помни: Если брызжешь ядовитой слюной — можешь лишиться имущества

Сергей Трофимов нужно создать спецподразделения для того что бы таких уничтожать и в России и за границей и баб и мужиков да и вообще их семьи полностью

АС Анатолий Страшко Помните - " Был бы человек, статья найдётся". Вот Песков целует ручку Аллы, русофобки и преступницы. Она не платила налогов с огромных доходов. Песков госслужащий. Он кто? Совершает он прилюдно антироссийский проступок? Заплатите адвокату любому и он докажет, что да, совершает. Почему Песков прочно в кресле сидит?