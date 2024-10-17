Граждане, действующие против интересов России за рубежом, могут и должны быть наказаны Госсовет Татарстана разработал и в ближайшее время направит в Госдуму РФ законопроект о наказании уехавших из страны россиян, которые за рубежом ведут деятельность против интересов России.
Релокант, помни: Если брызжешь ядовитой слюной — можешь лишиться имущества
Комментарии
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Сергей Трофимов
нужно создать спецподразделения для того что бы таких уничтожать и в России и за границей и баб и мужиков да и вообще их семьи полностью
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17 час.
АС
Анатолий Страшко
Помните - " Был бы человек, статья найдётся". Вот Песков целует ручку Аллы, русофобки и преступницы. Она не платила налогов с огромных доходов. Песков госслужащий. Он кто? Совершает он прилюдно антироссийский проступок? Заплатите адвокату любому и он докажет, что да, совершает. Почему Песков прочно в кресле сидит?
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16 час.
Владимир Алтайцев
Всё верно.Но шепелявый и не очень умный Песков - креатура Путина. Кто же тронет это ничтожество?
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13 час.
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