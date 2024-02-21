Хватит сидеть на двух стульях: Русские "рабы" взбунтовались против "элиты"

Русские "рабы" взбунтовались против "элиты": хватит сидеть на двух стульях. Андрей Луговой обосновал необходимость "закона о негодяях", а также высказался о других внутренних и внешних угрозах нацбезопасности России.
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