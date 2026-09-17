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Врач Уланкина: прививка от гриппа защищает от тяжёлых форм болезни

Врач Уланкина: прививка от гриппа защищает от тяжёлых форм болезни

Сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, который отмечается во второй половине сентября, связан с возвращением людей в коллективы после лета, а также сменой погоды.

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