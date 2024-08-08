С 5 по 9 августа проводится неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кто в группе риска и как себя обезопасить, рассказала врач-терапевт Центра здоровья Салехардской Окружной клинической больницы Ирина Кныш.
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