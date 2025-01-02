Минобороны: за ночь системы ПВО уничтожили 13 беспилотников

Над пятью регионами РФ Министерство обороны России сообщило, что за ночь системы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников.
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