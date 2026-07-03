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ГТРК Татарстан

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В Челнах фирму наказали штрафом в 10 млн рублей за взятку

В Челнах фирму наказали штрафом в 10 млн рублей за взятку

В Набережных Челнах транспортную компанию оштрафовали на 10 млн рублей за передачу взятки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, у руководителя организации также изъяли незаконно полученное вознаграждение.

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