В Челнах фирму наказали штрафом в 10 млн рублей за взятку

В Набережных Челнах транспортную компанию оштрафовали на 10 млн рублей за передачу взятки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана, у руководителя организации также изъяли незаконно полученное вознаграждение.
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