Платформа рынков прогнозов Trueo переходит с Base на Ethereum

Платформа рынков прогнозов Trueo планирует перенести свою деятельность с сети Base на Ethereum, объясняя это более широкими возможностями для интеграции и планами по созданию новой версии своей системы оракулов.
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