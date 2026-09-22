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Платформа рынков прогнозов Trueo переходит с Base на Ethereum

Платформа рынков прогнозов Trueo переходит с Base на Ethereum

Платформа рынков прогнозов Trueo планирует перенести свою деятельность с сети Base на Ethereum, объясняя это более широкими возможностями для интеграции и планами по созданию новой версии своей системы оракулов.

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