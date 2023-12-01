В Волгоградской области началась подготовка младших специалистов инженерных войск

В данном центре готовят водителей инженерных машин разграждения (ИМР), гусеничных плавающих транспортеров (ПТС), экскаваторщиков, крановщиков, механиков-водителей бульдозеров, тягачей, мостоукладчиков и др.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии