Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодёжи

Видеообращение Президента Российской Федерации было опубликовано на официальном сайте КремляВидеообращение Президента Российской Федерации было опубликовано на официальном сайте КремляГлава государства отметил, что Россия вновь стала хозяйкой такого масштабного молодежного форума, проводя его уже третий раз.