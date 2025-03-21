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Петербургский дневник

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Боткинская больница в Петербурге объяснила причины скопления машин скорой помощи

Боткинская больница в Петербурге объяснила причины скопления машин скорой помощи

На данный момент загруженность учреждения составляет 95 процентов коек В клинической инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге прокомментировали информацию о скоплении автомобилей скорой помощи у приемного отделения.

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