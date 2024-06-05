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Украинские галлюцинации

Украинские галлюцинации

В плане исследования, посмотрел украинские телеканалы. И понял некоторые вещи. Украина живёт в большой коллективной галлюцинации.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
Бедные, злые, несчастные…. Как тяжко будет прозрение(((
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4 час.
Natalija Osminina
Их прозрением станет еще большее беснование, что все западные твари кинули шумерских детей Бога, и значит, раз до &quot;тварей&quot; не дотянутся надо искать предателей внутри своего кагала и приступаит к гражданской войне. Поэтому не надо им мешать. Убивая друг друга, они убивают Дракона, поселившегося в их душах.
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48 мин.

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