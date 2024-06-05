Украинские галлюцинации

Natalija Osminina

Их прозрением станет еще большее беснование, что все западные твари кинули шумерских детей Бога, и значит, раз до "тварей" не дотянутся надо искать предателей внутри своего кагала и приступаит к гражданской войне. Поэтому не надо им мешать. Убивая друг друга, они убивают Дракона, поселившегося в их душах.