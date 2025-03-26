Генеральная прокуратура передала Минобороны более 600 конфискованных автомобилей 

Эти машины, среди прочего, направлены на поддержку СВО. Генпрокуратура пояснила, что транспорт был изъят у водителей, пойманных за повторное вождение в нетрезвом состоянии, а также у лиц, осужденных за коррупционные преступления.
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