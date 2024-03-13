Детский сад, а не политик: Писториус обещает отморозить уши назло Путину

Вчера 413 прочитали Ну всё! Уровень политики и политиков в Германии упал ниже плинтуса. Мы думали, что у них только канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок такие особо одарённые, даже альтернативно одарённые политики.