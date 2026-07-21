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ВК Пресс

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Бензин! Облегчение: постепенно возобновляются торги на бирже, пик дефицита пройден?

Бензин! Облегчение: постепенно возобновляются торги на бирже, пик дефицита пройден?

Последние новости по ситуации с бензином сообщает «Коммерсантъ». НПЗ страны провели ремонтные работы (как плановые, так и аварийные) и постепенно возвращаются к торгам на петербургской бирже, сообщает издание.

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