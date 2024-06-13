Ребенок приехал лечить зубы «во сне» и умер в кабинете стоматолога

Семилетнему мальчику резко стало плохо после укола, спасти его не удалось, теперь работают следователи Семилетний мальчик умер в Красноярске при посещении стоматолога, следователи возбудили уголовное дело.
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