У «Ман Сити» 9 побед подряд в АПЛ с общим счетом 27:6. Команда Пепа не теряет очки с февраля

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В перенесенном матче 28-го тура «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. В последних 9 матчах АПЛ «Манчестер Сити» одержал 9 побед, забив 27 голов и пропустив лишь 6.