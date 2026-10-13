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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диаш о деле «Ман Сити»: «Людям не нравится, когда мы побеждаем. Мы доверяем клубу, говорю от имени всей команды»

Капитан «Манчестер Сити» Рубен Диаш заявил, что игроки доверяют клубу на фоне скандала с нарушениями финансовых правил.

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