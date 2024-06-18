Игра ва-банк и почему рекорды не всегда во благо. Зампред Лукьянов о посевной-2024

Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказал amic.ru о предварительных итогах посевной кампании 2024 Из-за заморозков в центральной части России погибло более миллиона гектаров посевов.
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