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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Игра ва-банк и почему рекорды не всегда во благо. Зампред Лукьянов о посевной-2024

Игра ва-банк и почему рекорды не всегда во благо. Зампред Лукьянов о посевной-2024

Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказал amic.ru о предварительных итогах посевной кампании 2024 Из-за заморозков в центральной части России погибло более миллиона гектаров посевов.

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